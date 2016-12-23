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Кыргызская Республика

Для экстремистов и террористов Кыргызстана построили отдельный блок

23.12.2016 | Новости

Двухэтажное здание на территории колонии № 47 практически ничем не отличается от остальных. Разве что новые решетки на окнах заметно выделяются на фоне голой кирпичной кладки.

В коридорах сыро, с потолка капает, но зато тепло. Повсюду камеры наблюдения - этим заключенным уделяется повышенное внимание. Это специальный блок для содержания осужденных за экстремизм и терроризм. Появился он в рамках изменения уголовно-исполнительного кодекса КР.

Согласно поправкам, экстремистов и террористов необходимо содержать отдельно от других заключенных. Как показывает практика, тюрьмы - идеальное место для вербовки новых членов запрещенных организаций. Поэтому в отдельных колониях решили создать специальные изолированные участки, оборудованные по международным стандартам.

"Это учреждение было создано недавно. Раньше тут была туббольница, а сейчас блок усиленного режима. Это здание строилось для террористов и экстремистов. Оно рассчитано на 180 заключенных, сейчас здесь содержится 44 человека", - рассказал начальник колонии № 47 Мурзабек Адылбеков.

 

Вечерний Бишкек

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