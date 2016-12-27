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Кыргызская Республика

Узбекистан и Кыргызстан намерены решить все приграничные вопросы за один месяц

27.12.2016 | Новости

В ходе рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан стороны обсудили вопрос делимитации границ. Об этом журналистам сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков.

«К сегодняшнему дню стороны прошли и описали около 70 процентов общей протяженности нашей границы. Главы государств дали прямое поручение нашим вице-премьер-министрам до середины января отработать все имеющиеся проблемы в этой части. Они будут скрупулезно заниматься этими вопросами», - сказал Сапар Исаков.

 «Буквально до середины января у сторон состоится несколько раундов переговоров.  Мы договорились интенсифицировать наши переговоры именно по демаркации и делимитации наших границ», - добавил Сапар Исаков.

 «В рамках визита мы получили от глав государств четкие поручения, которые должны отработать в течение одного месяца.  Мы будем работать день и ночь над тем, чтобы их исполнить», - подчеркнул Сапар Исаков.

 Алмазбек Атамбаев посетил 24 декабря Самарканд с рабочим визитом. Он почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова и провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

24.kg

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