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Кыргызская Республика

МИД КР опроверг задержание граждан Кыргызстана вместе с подозреваемым в теракте в клубе Стамбула

17.01.2017 | Новости

МИД Кыргызстана опроверг задержание граждан Кыргызстана вместе с подозреваемым в теракте в клубе Стамбула, сообщает во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД Кыргызстана опроверг задержание граждан Кыргызстана вместе с подозреваемым в теракте в клубе Стамбула, сообщает во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«16 января около 12 ночи в ходе спецоперации турецкие правоохранительные органы задержали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова. По информации местных СМИ вышеупомянутый скрывался в квартире у своего знакомого гражданина Кыргызской Республики в районе Эсенюрт в Стамбуле», - говорится в сообщении.

«Информация в местных СМИ о задержании упомянутого гражданина Кыргызской Республики была опровергнута губернатором Стамбул Васип Шахин, который 17 января в своем официальном заявлении сообщил, что вместе с Машариповым были задержаны граждане Сенегала, Сомали, Египта, а также один гражданин Ирака подозреваемый в укрывательстве задержанного. Граждане Кыргызской Республики среди задержанных не значатся», - подчеркивается в сообщении.

Источник: http://ca-news.org/news:1358024

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