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Кыргызская Республика

За каждой мечетью в Кыргызстане закрепили сотрудника МВД

23.01.2017 | Новости

В Кыргызстане за каждой мечетью закрепили сотрудника МВД. Об этом на молодежных дебатах «Борьба с религиозным экстремизмом: что эффективней - «кнут» или «пряник»?» рассказал сотрудник 10-го Главного управления Министерства внутренних дел Максат Молдобаев

В Кыргызстане за каждой мечетью закрепили сотрудника МВД. Об этом на молодежных дебатах «Борьба с религиозным экстремизмом: что эффективней - «кнут» или «пряник»?» рассказал сотрудник 10-го Главного управления Министерства внутренних дел Максат Молдобаев

По его данным, представители правоохранительных органов в рамках борьбы с экстремизмом присутствуют на пятничных намазах.

«Конечно, есть проблема низкой религиозной образованности имамов. Важно, чтобы духовными лидерами становились те, кто понимает суть ислама», — отметил он.

Источник: http://24.kg/obschestvo/43624_za_kajdoy_mechetyu_v_kyirgyizstane_zakrepili_sotrudnika_mvd_/

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