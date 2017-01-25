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Кыргызская Республика

Саудовская Аравия выделила 4585 квот для паломников из Кыргызстана на хадж-2017

25.01.2017 | Новости

Саудовская Аравия выделила 4585 квот для кыргызстанцев, собирающихся совершить паломничество в 2017 году. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Саудовская Аравия выделила 4585 квот для кыргызстанцев, собирающихся совершить паломничество в 2017 году. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По данным источника, предоставленные квоты будут разделены соответственно числу населения.

На сегодняшний день ДУМК объявило конкурс среди национальных авиакомпаний Кыргызстана и Саудовской Аравии для организации перелетов.

 «В этом году мы работаем над созданием всех условий для граждан, собирающихся совершить хадж. Зарегистрированные на хадж мусульмане могут получить информацию о паломничестве и следить за своей очередью онлайн по приложению «Ажылык-2017», которое можно скачать», - сообщил глава отдела ажы-умра ДУМК Жолдошбек Абдылдаев.

Делегация во главе с муфтием Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушевым 13 января в Саудовской Аравии провела переговоры с замминистром хаджа Саудовской Аравии Хусейном Шарифом.

В течении последних лет Саудовская Аравия выделяла 3685 квот для паломников из Кыргызстана.

Источник: http://kg.akipress.org/news:1359863?from=portal&place=last

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