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Кыргызская Республика

Боевики, устроившие перестрелку в Бишкеке, получили до 28 лет тюрьмы

27.01.2017 | Новости

Судья Первомайского райсуда города Бишкек Абдуразак Боромбаев сегодня вынес приговор в отношении бывшего депутата ЖК Максата Кунакунова и боевиков, устроивших перестрелку на Панфилова-Горького 16 июля 2015 года.

Судья Первомайского райсуда города Бишкек Абдуразак Боромбаев сегодня вынес приговор в отношении бывшего депутата ЖК Максата Кунакунова и боевиков, устроивших перестрелку на Панфилова-Горького 16 июля 2015 года.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела.

Как сообщили АКИpress в суде подсудимым дали следующие сроки:

-Абдиманаса Курбанбаева приговорили к 28 годам лишения свободы,

- Алтынбека Жумагазиева к 27 годам,

- Эркинбека Кадырова к 27 годам,

- Бакытбека Батырканова к 20 годам и 1 месяцу (неотбытый срок 1 месяц-прим.ред),

- Советбека Ибраева к 25 годам,

- Бактыбека Жуматаева к 18 годам,

- Эркин уулу Санжара к 17 годам,

- Улана Ниязбекова освободили от уголовной ответственности, в отношении него применена амнистия.

Экс-депутата Жогорку Кенеша (партия «Ак Жол») Максата Кунакунова, который первоначально обвинялся в снабжении оружия и деньгами, а также в пособничестве террористам, осудили на 10 лет тюрьмы.

Источник: http://svodka.akipress.org/news:1360704?from=portal&place=nowread

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