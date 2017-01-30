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Кыргызская Республика

В 2016 году отделы Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана раскрыли 22 террористических и экстремистских групп

30.01.2017 | Новости

В 2016 году в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 619 преступлений – это говорит о том, что преступность находится на контроле. Об этом сказал вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков 30 января на заседании правительства по итогам социально-экономического развития 2016 года.

В 2016 году в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 619 преступлений – это говорит о том, что преступность находится на контроле. Об этом сказал вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков 30 января на заседании правительства по итогам социально-экономического развития 2016 года.

Однако он добавил, что в Жалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях правоохранительные органы работают недостаточно результативно. «Например, в Баткенской области в прошлом году преступность выросла на 23%, в Таласской – на 20%», - сказал он. По словам вице-премьера, отделы ГКНБ в 2016 году раскрыли 22 террористических и экстремистских групп.

Источник: http://svodka.akipress.org/news:1361030?from=portal&place=last

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