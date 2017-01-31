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Кыргызская Республика

Кыргызстан получил самую высокую оценку за организацию хаджа в 2016 г.

31.01.2017 | Новости

Кыргызстан в 2016 году занял первое место в организации хаджа. Об этом АКИpress 30 января сообщил муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев.

Кыргызстан в 2016 году занял первое место в организации хаджа. Об этом АКИpress 30 января сообщил муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев.

«Заместитель министра хаджа Хусейн Шариф сказал, что Кыргызстан взял самую высокую оценку именно в организации хаджа. Для нас это честь», - сказал он.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12470-dumk-kyrgyzstan-poluchil-samuyu-vysokuyu-otsenku-za-organizatsiyu-khadzha-v-2016-g

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