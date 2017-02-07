В 2016 году в Кыргызстане запретили 86 веб-сайтов, пропагандирующих экстремизм и терроризм

Генеральная прокуратура Кыргызской республики по итогам совместной работы с Министерством внутренних дел (МВД) и Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) в 2016 году внесла 13 заявлений в суд о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию экстремистского характера. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура Кыргызской республики по итогам совместной работы с Министерством внутренних дел (МВД) и Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) в 2016 году внесла 13 заявлений в суд о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию экстремистского характера. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Генпрокуратуры, судами запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам в сети интернет, осуществляющих пропаганду идей экстремизма и терроризма.

Меры по исполнению решения суда возложены на ГКНБ, МВД, Государственный комитет информационных технологий и связи, Государственное агентство связи и Интернет-провайдеров.

Как отмечает Генпрокуратура, повышенное внимание Генпрокуратурой уделено использованию интернета различными радикальными движениями и организациями в целях пропаганды идеологии экстремизма и терроризма, а также вербовки наемников для участия в вооруженных конфликтах.

В целях оперативного реагирования на факты размещения в сети интернет экстремистских материалов по инициативе Генпрокуратуры в 2015 году была образована рабочая группа из числа работников заинтересованных госведомств.

По итогам работы вышеуказанной межведомственной рабочей группы Жогорку Кенешем принят и вступил в силу закон КР о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс КР и закон КР «О противодействии экстремистской деятельности».

Источник: http://svodka.akipress.org/news:1362832?from=portal&place=last