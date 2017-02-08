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Кыргызская Республика

В регионах Кыргызстана все больше школьниц в платках

08.02.2017 | Новости

В регионах республики растет число школьниц, которые носят платки. Об этом сообщила сегодня в парламенте депутат Аида Исмаилова.

В регионах республики растет число школьниц, которые носят платки. Об этом сообщила сегодня в парламенте депутат Аида Исмаилова.

Она поинтересовалась у министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, обязательна ли школьная форма.

«Есть образцы школьной формы, которые в 2015 году рекомендовало министерство образовательным учреждениям. А в целом школьная форма обязательна», — ответила глава ведомства.

«Получается, какие-то школы соблюдают рекомендации, а другие нет. Все должны носить единую форму. Нужен контроль. В регионах это никто не контролирует», — заметила Аида Исмаилова.

Источник:http://24.kg/vlast/44487_vregionah_kyirgyizstana_vse_bolshe_shkolnits_vplatkah/

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