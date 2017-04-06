Максат ажы Токтомушев переизбран муфтием Кыргызстана

4 апреля, на VI курултае мусульман Кыргызстана Максат ажы Токтомушев вновь избран муфтием КР. Кроме того, обновлен состав Совета улемов при Духовном управлении мусульман. Его председатель Абдышукур Нарматов остался на своем месте. Также на курултае внесены изменения и дополнения в устав муфтията.

4 апреля, на VI курултае мусульман Кыргызстана Максат ажы Токтомушев вновь избран муфтием КР. Кроме того, обновлен состав Совета улемов при Духовном управлении мусульман. Его председатель Абдышукур Нарматов остался на своем месте. Также на курултае внесены изменения и дополнения в устав муфтията.

Токтомушев призвал работать сообща

После того, как два других претендента сняли свои кандидатуры, на должность муфтия претендовал один кандидат - Максат ажы Токтомушев. За него проголосовали около 220 делегатов курултая. В своей речи он отметил, что понимает возлагаемую на него огромную ответственность, и заявил о готовности исполнять свои обязанности с учетом интересов государства. Он также призвал священнослужителей действовать сообща:

- На этой должности я нуждаюсь в наставлениях, советах и молитвах каждого из вас. Эту миссию не способен успешно выполнить один человек. Давайте все вместе будем работать на будущее Кыргызстана, воспитывать нравственность у молодежи, достойно передадим будущим поколениям независимое государство, свободу вероисповедания в нем.

На должность муфтия изначально выдвинулись три кандидата. Но перед голосованием стало известно, что член Совета улемов Чубак ажы Жалилов и бывший казы Ошской области Ниязалы Арипов сняли свои кандидатуры. Из-за этого высказывались предположения, что на кандидатов надавили. На курултае мусульман Жалилов был снова избран членов Совета улемов. Решение взять самоотвод он объяснил желанием сохранить единство в обществе:

- Священнослужители должны быть примером для политиков и руководителей государства. Мы должны научить их не выносить сор из избы. Мы не хотим делить народ. Хотим показать другим пример, работать сообща, скрывать какие-то обиды, если они есть, ставить во главу угла единство и согласие в народе. Я думаю, сменилась половина членов Совета улемов. По моей личной оценке, в совет пришли еще более сильные, мудрые люди, имеющие свое мнение. В следующую четыре года, я думаю, они будут работать еще энергичнее и более решительно, чем прежний созыв.

Ниязалы Арипов тоже опроверг предположения о том, что на него оказывалось давление:

- Моя кандидатура была выдвинута теологами. Но мы, подумали и решили, что Максату ажы Токтомушеву надо продолжить свою деятельность на посту муфтия. Поэтому я и снял свою кандидатуру. В исламе единство и согласие всегда на первом месте. Аллах в Коране завещал не делиться, работать сообща и соперничать в хороших делах.

Нарматов высоко оценил свободу вероисповедания в КР

Избранный вновь председатель Совета улемов Абдышукур Нарматов считает, что право на свободу вероисповедания в Кыргызстане соблюдается лучше, чем в некоторых соседних государствах:

- Слава богу, в Кыргызстане есть свобода вероисповедания. Когда мы, Совет улемов, ездили в Лейлек, в ходе поездки в южные области наставники, учившиеся и учившие нас в советское время, рассказали, что в Таджикистане аксакалы говорят, что в Кыргызстане улемам и имамам дают такую свободу, которой не было даже при Бухарском эмире. Слава богу, у кыргызов есть свобода, мы можем свободно молиться.

Устав муфтията изменился

На курултае мусульман внесены поправки в принятый три года назад Устав муфтията. С ними ознакомил член Совета улемов Абибила ажы Кадырбердиев. Согласно поправкам, срок полномочий Совета улемов и его председателя увеличен с 3 до 4 лет. По словам Кудайбердиева, есть и другие важные изменения:

- Муфтият будет предпринимать меры по привлечению к ответственности тех, кто публикует в СМИ материалы, направленные против Аллаха, пророка, религии и мусульман. Кроме того мы предлагаем изменить с трех на четыре года периодичность проведения курултая, утверждения состава Совета улемов, состоящего из 21 члена, выборов председателя Совета улемов, избрания муфтия. Для участия в курултае делегаты отбираются путем согласования с местными органами власти из числа представителей казыятов, хатибиятов, религиозных организаций, входящих в структуру муфтията и айыл окмоту. Мы считаем, что если выдвигать по одному представителю от каждого айыл окмоту, то все делегаты будут оттуда. Вместо этого мы предлагаем внести изменение, согласно которому отбор будет вестись по согласованию с местными органами власти.

За 25 лет независимости в Кыргызстане сменилось 10 муфтиев, 6 из которых избирались после апрельских событий 2010 года. Имели место и скандалы, связанные с муфтиями и их выборами.

Вновь избранный глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев родился в 1973 году в Кара-Кульджинском районе, в 1990 году там же окончил среднюю школу. В 1991 году поступил в Сельхозинститут в Бишкеке, который закончил в 1995-м. Первые шаги в религиозном образовании он сделал в Бишкеке, а в 1997 году поступил на факультет шариата университета Аль-Арабия в Пакистане. До избрания муфтием в первый раз Токтомушев работал казы Бишкека и заместителем главы ДУМК.

Источник: http://rus.azattyk.org