Главы МИД стран СНГ приняли заявление о недопустимости дискриминации в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий

В Ташкенте министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 7 апреля принял участие в очередном заседании Совета МИД государств – участников СНГ. Как сообщила пресс-служба МИД, в рамках заседания были обсуждены вопросы взаимодействия стран СНГ во внешнеполитической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В Ташкенте министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 7 апреля принял участие в очередном заседании Совета МИД государств – участников СНГ. Как сообщила пресс-служба МИД, в рамках заседания были обсуждены вопросы взаимодействия стран СНГ во внешнеполитической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Главы внешнеполитических ведомств СНГ заслушали информацию о выполнении Плана межмидовских консультаций на 2016 год и утвердили соответствующий План на 2017 год.

Министры рассмотрели проекты документов по расширению сотрудничества в правоохранительной и военной сферах, распределению квотных должностей в Исполкоме СНГ, а также оптимизации деятельности Экономического суда СНГ. В рамках гуманитарного сотрудничества СНГ обсуждены вопросы, связанные с реализацией межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».

В рамках заседания принято совместное заявление министров иностранных дел стран СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий.

Министр Э.Абдылдаев обратил внимание участников встречи на необходимость осуществления дальнейшей работы по реализации Решения Совета глав государств об адаптации Содружества к современным реалиям, принятого 16 сентября 2016 года на юбилейном саммите СНГ в Бишкеке.

Также глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана провел ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран СНГ, обсудив вопросы, представляющие взаимный интерес.

Источник: http://kg.akipress.org