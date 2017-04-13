Кыргызстан опубликует список запрещенных террористических группировок

На прошлой неделе парламент Кыргызстана одобрил меру, которая уполномочивает публичное распространение списка запрещенных в стране террористических группировок. На данный момент в список входят 20 организаций, в том числе «Талибан» и «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). До настоящего времени список был опубликован только на веб-сайте менее известного правительственного учреждения.

На прошлой неделе парламент Кыргызстана одобрил меру, которая уполномочивает публичное распространение списка запрещенных в стране террористических группировок. На данный момент в список входят 20 организаций, в том числе «Талибан» и «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). До настоящего времени список был опубликован только на веб-сайте менее известного правительственного учреждения.

Парламент принял соответствующий законопроект в третьем чтении 5 апреля.

Ожидается, что вскоре он будет подписан президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Как только законопроект станет законом, список будет публиковаться ежегодно в печатных СМИ, заявил председатель Комитета по международным делам Аскарбек Шадиев, по данным пресс-службы парламента.

В случае принятия, законопроект также позволит властям усилить наблюдение в общественных местах, в том числе на вокзалах и в аэропортах. Об этом в интервью «Каравансараю» сообщил депутат и один из спонсоров законопроекта Каныбек Иманалиев.

По его словам, более широкое освещение террористических группировок означает повышение осведомленности об опасности, которую они представляют.

«В первую очередь об этом должны знать ученики школ и колледжей, студенты вузов и техникумов, благодаря чему можно снизить нездоровый интерес подрастающего поколения к различного рода радикальным группировкам», - сказал Иманалиев.

Выявление террористических организаций

В список других запрещенных группировок входят «Джебхат аль-Нусра» и «Аль-Каида», сказал «Каравансараю» представитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Уланбек Жалилдинов, добавив, что они «представляют опасность не только в Кыргызстане, но и во всем регионе Ферганской долины».

Он сказал, что в отличие от размещения списка запрещенных группировок исключительно на веб-сайте Государственной комиссии по делам религий (ГКДР), как это делали в прошлом, публичное обнародование предназначено для борьбы с их влиянием.

«Теперь об этом будут знать все граждане нашей страны, что позволит повысить их информированность», - отметил Жалилдинов.

Осознание того, что вступление в ряды любой из этих группировок наказывается по закону, снизит общественный интерес к ним, утверждает он.

Общественность поддерживает инициативу и призывает к более активным действиям

Представители общественности приветствуют усилия по разглашению информации о террористических группировках и борьбе с ними.

«Со стороны нашего парламента и правительства принимаются достаточно серьезные меры по противодействию терроризму, - сказал «Каравансараю» бизнесмен из Бишкека Асылбек Кадыркулов. - Внесение поправок в законодательство поможет эффективно бороться с этим злом».

По его словам, повышение уровня информированности общественности является задачей, которая потребует сотрудничества между частными новостными агентствами и государственными СМИ.

«Думаю, что и частные телекомпании, радиостанции и газеты заинтересованы освещать о террористических угрозах, которые захлестнули весь мир, учитывая последние события в Санкт-Петербурге, Стокгольме, Александрии», - сказал Кадыркулов, ссылаясь на взрывы смертников и атаку с использованием грузовика, которые стали главной темой, обсуждаемой в СМИ в последние несколько дней.

Власти должны распространять список запрещенных террористических группировок не только в новостях, но также с помощью листовок, флаеров, плакатов и средств электронной связи, таких как приложения и текстовые сообщения, говорит он.

Властям следует быстро реагировать на проблемы и угрозы безопасности, сообщила в интервью «Каравансараю» теолог из Бишкека Жаркынай Аматова.

Государственным структурам иногда не хватает оперативности, - утверждает она. - Принятие единого списка запрещенных организаций следовало утвердить давно, тогда, возможно, меньше молодых людей из Кыргызстана уехали бы воевать в Сирию, Ирак» ."

Мы должны работать вместе, чтобы пресечь экстремизм на корню, сказала Аматова, то есть предвидеть угрозы и принимать меры до того, как они выйдут из-под контроля.

Источник: http://central.asia-news.com/ru