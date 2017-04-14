Президенты стран ОДКБ обсудили вопросы, связанные с вызовами и угрозами в зоне ответственности ОДКБ, - секретариат

«На заседании совета ОДКБ обсуждались вопросы, связанные с вызовами и угрозами в зоне ответственности организации. В деталях я не могу вам ничего рассказать, поскольку я не уполномочен», - сказал сегодня, 14 апреля, журналистам заместитель генерального секретаря ОДКБ, и.о. генерального секретаря совета коллективной безопасности Валерий Сибиряков.

«На заседании совета ОДКБ обсуждались вопросы, связанные с вызовами и угрозами в зоне ответственности организации. В деталях я не могу вам ничего рассказать, поскольку я не уполномочен», - сказал сегодня, 14 апреля, журналистам заместитель генерального секретаря ОДКБ, и.о. генерального секретаря совета коллективной безопасности Валерий Сибиряков.

По его словам, в ходе заседания совета ОДКБ в узком составе в своем выступлении председатель совета коллективной безопасности, президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал о приоритетах, которые объявила республика на период своего председательства в совете ОДКБ.

«В частности данные приоритеты нашли отражение в плане реализации мероприятий сессии совета коллективной безопасности, которая проходила в Ереване. При рассмотрении вопросов о назначении генерального секретаря ОДКБ было единогласно принято решение о назначении генсека ОДКБ со 2 мая 2017 года генерального секретаря Национальной безопасности Кочаткова Юрия Григорьевича», - сказал он.

Как сообщил он, вторым вопросом в связи с избранием генсека ОДКБ главы государств о награждении Николая Николаевича Бордюжи как бывшего генерального секретаря знаком отличия первой степени совета коллективной безопасности, все соответствующие решения главами государств подписаны.

Источник: http://ca-news.org