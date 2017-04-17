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Кыргызская Республика

Кыргызстан: международная конференция с участием лидеров мусульманского духовенства

17.04.2017 | Новости

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев  17 апреля встретился с государственным министром иностранных дел Индии Мушабаром Джавад Акбаром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев  17 апреля встретился с государственным министром иностранных дел Индии Мушабаром Джавад Акбаром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили планы по организации в Кыргызстане международной конференции с участием лидеров мусульманского духовенства. Договоренность о ее проведении была достигнута во время переговоров А.Атамбаева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках государственного визита.

«А.Атамбаев отметил, что конференция должна явиться эффективной площадкой для обмена мнениями по вопросам развития ислама, противодействия религиозному экстремизму и радикализации и может стать переломным моментом в развитии современного ислама», - говорится в сообщении.

Источник: http://kg.akipress.org

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