СМИ: За вербовку террористов в Петербурге арестованы два уроженца Кыргызстана

Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов были задержаны в Петербурге 15 апреля. Их подозревают в вербовке в террористическую организацию. По данным следствия, они принадлежат к двум запрещенным в России террористическим организациям - "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Они вербовали граждан через чат в WhatsApp.

Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов были задержаны в Петербурге 15 апреля. Их подозревают в вербовке в террористическую организацию. По данным следствия, они принадлежат к двум запрещенным в России террористическим организациям - "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Они вербовали граждан через чат в WhatsApp.

По данным местных СМИ, оба являются уроженцами Кыргызстана.

"Сейчас канцелярия посольства Кыргызстана в России уточняет личность и гражданство этих задержанных в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, после подрыва в Петербурге и Москве прошли масштабные задержания уроженцев Центральной Азии. В настоящее время задержаны около 16 человек по уголовным делам, возбужденным по терроризму.

Так, в 7 апреля Октябрьский районный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 4 июня 8 подозреваемым:

Муратову Журабеку (гражданин Республики Узбекистан);

Мадрахимову Баходиру (гражданин Кыргызской Республики);

Инакову Ферузу (гражданин Республики Узбекистан);

Сатымбаеву Шухрату (гражданин Кыргызской Республики);

Рустамову Атабеку (гражданин Кыргызской Республики);

Рустамову Азизбеку (гражданин Кыргызской Республики);

Ойбек Уулу Исламбеку(гражданин Кыргызской Республики);

Нурбаеву Искандеру (гражданин Кыргызской Республики).

Им вменяют статью 205 часть 1 Уголовного кодекса РФ (вербовка, подготовка, финансирование терроризма), которая наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро произошел теракт. По последним данным, в результате теракта погибли 15 человек, пострадал еще 51. Граждан Кыргызстана среди них нет.

В этот же день в соцсетях появилась информация, что предполагаемым террористом-смертником может являться 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов, уроженец Кыргызстана. Через некоторое время правоохранительные органы подтвердили эту информацию родственники Джалилова, проживающие в Оше, после допроса ГКНБ вылетели в Санкт-Петербург на опознание тела Джалилова.

Позже в Санкт-Петербурге в ходе спецоперации были задержаны подозреваемые в сотрудничестве с террористическими организациями. Следственный комитет отмечал, что еще не установлена связь задержанных с подозреваемым в теракте в метро.

Источник: http://www.vb.kg