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Духовенство обратилось к населению18.04.2017 | Новости
Научно-познавательная конференция на тему «Национальные обычаи и религиозные обряды» прошла в Актобе, сообщает kazpravda.kz. На форум были приглашены представители Духовного управления мусульман Казахстана, государственные и общественные деятели, представители общественных организаций, областных и районных советов старейшин, имамы, жамагат мечетей, а также руководители частных учреждений.
Научно-познавательная конференция на тему «Национальные обычаи и религиозные обряды» прошла в Актобе, сообщает kazpravda.kz. На форум были приглашены представители Духовного управления мусульман Казахстана, государственные и общественные деятели, представители общественных организаций, областных и районных советов старейшин, имамы, жамагат мечетей, а также руководители частных учреждений. В ходе встречи были разъяснены основные положения фетвы на тему «Джаназа», утвержденной Советом Улемов ДУМК, а также утверждено упрощенное меню садака (мусульманских поминок). Участники конференции приняли обращение к населению области об унификации проведении религиозных обрядов. Как отметил уполномоченный имам ДУМК по Актюбинской области Оспан Толеби, относительно упрощенного меню садака до этого был проведен опрос среди жителей региона, в котором участвовали 1 230 человек. Более 85% опрошенных выразили свое недовольство относительно расточительства на поминках и одобрили предложение об упрощении меню. По религиозным канонам атрибуты пиршества во время поминок просто недопустимы. Это считается пороком, считает имам. В мечетях области уже принято во внимание проведение подобных религиозных обрядов в рамках допустимого.
На конференции также были затронуты такие вопросы, как преимущество фетвы, взаимосвязь казахских обычаев и религиозных обрядов. В Актюбинской области действуют 66 мечетей, в которых несут службу 92 представителя духовенства. 65% из них – с высшим и средним религиозным образованием.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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