Жена подозреваемого в организации взрыва в метро Петербурга Аброра Азимова сказала, что ее муж был «спокойным и сдержанным»

Жена подозреваемого в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга сказала, что Азимов и его брат Акром работали кафе в Подмосковье. Он должен был вернуться в Кыргызстан в апреле, но не поехал. Жена Азимова рассказала корреспонденту Reuters в Джалал-Абаде, что ее муж был «спокойным и сдержанным».

Жена подозреваемого в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга сказала, что Азимов и его брат Акром работали кафе в Подмосковье. Он должен был вернуться в Кыргызстан в апреле, но не поехал. Жена Азимова рассказала корреспонденту Reuters в Джалал-Абаде, что ее муж был «спокойным и сдержанным».

Женщина сказала, что брат мужа Акром вернулся домой из Москвы из-за болезни, добавив, что из больницы его забрали на допрос представители службы госбезопасности Кыргызстана.

Жена Азимова и еще один его брат, Билол, сказали корреспонденту Reuters, что он был в Турции, но лишь проездом по пути домой после неудачной попытки найти работу в Южной Корее. Семья Азимовых, хоть и считает себя мусульманами, редко ходит в мечеть, сказал Билол.

В свою очередь, Аброр Азимов, подозреваемый в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга, сказал суду во вторник, что стал невольным соучастником атаки, в результате которой 14 человек погибли и десятки пострадали.

Следователи сказали, что до взрыва 3 апреля подозреваемый в осуществлении взрыва Акбаржон Джалилов говорил по телефону с Азимовым, который помогал готовить атаку, находясь при этом в Подмосковье.

В ходе предварительного заседания суда в Москве Азимов сказал, что участвовал в подготовке атаки, но лишь косвенно. «Я не осознавал, что помогал этому действию, - сказал Акимов о взрыве 3 апреля. - Мне давали команды».

До этого в ходе заседания представитель следствия сказал суду, что Азимов признался, что участвовал в подготовке атаки, однако подозреваемый это отрицает.

После взрыва власти задержали девять человек, подозреваемых в причастности к атаке. Все они уроженцы Центральной Азии.

Российский телеканал Рен ТВ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Азимов и Джалилов провели несколько месяцев в лагере подготовки радикальных исламистов. Телеканал не уточнил, где находился лагерь.

Ответственность за взрыв в метро Петербурга в день визита президента Владимира Путина никто не взял.

Напомним, террорист-смертник Акбаржон Джалилов днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» подорвал самодельное взрывное устройство. Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали, террорист также погиб. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания».

Источник: http://ca-news.org