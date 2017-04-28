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Кыргызская Республика

Муфтий Кыргызстана встретился с послом Катара

28.04.2017 | Новости

Муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев встретился с послом Катара в Кыргызской Республике Мохаммедом бин Арар Аль Наимом.

Муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев встретился с послом Катара в Кыргызской Республике Мохаммедом бин Арар Аль Наимом.

Как сообщает пресс-служба ДУМК, во время встречи муфтий Кыргызстана выразил благодарность посольству за его ежегодный вклад в организации ифтаров.

Также на встрече стороны обсудили повышение квалификации в сфере религиозно-духовного образования и изучения арабского языка для кыргызских имамов, организованное министерством вакуфов и исламских дел.

Источник: http://kg.akipress.org

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