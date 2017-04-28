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Кыргызская Республика

На юге Кыргызстана прошел пеший марш против терроризма

28.04.2017 | Новости

  В Узгенском районе Ошской области Кыргызстана 27 апреля, прошел пеший марш против терроризма.

  В Узгенском районе Ошской области Кыргызстана 27 апреля, прошел пеший марш против терроризма.

В нем участвовали школьники, студенты и учителя.

Участники прошлись по центральным улицам с лозунгами «Молодежь Узгена против терроризма!».

В пешем марше участвуют около 1 тыс. человек.

Источник: http://www.turmush.kg/ru

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