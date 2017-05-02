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Кыргызская Республика

В школах Кыргызстана планируют запустить проект «История религиозной культуры»

02.05.2017 | Новости

В школах Кыргызстана планируют запустить проект «История религиозной культуры». Об этом стало известно на семинаре в городе Жалал-Абад, посвященном роли женщин в предупреждении идеологии насильственного экстремизма и радикализма.

В школах Кыргызстана планируют запустить проект «История религиозной культуры». Об этом стало известно на семинаре в городе Жалал-Абад, посвященном роли женщин в предупреждении идеологии насильственного экстремизма и радикализма.

Как сообщает пресс-служба фонда «Ыйман», в семинаре приняли участие представительницы различных религиозных учебных заведений, фондов, благотворительных организаций.

В рамках семинара представители Государственной комиссией по делам религий КР рассказали о концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 годы.

«Планируется запустить пилотный проект в школах «История религиозной культуры». Так как молодежь получает искаженную версию о ценностях религий, нам необходимо предпринять меры по предотвращению распространения подобных негативных идеологий путем поднятия уровня знаний населения», - сказала руководитель аналитического отдела комиссии Гульназ Исаева.

Источник:http://kg.akipress.org

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