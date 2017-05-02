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Кыргызская Республика

В Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам ислама и дерадикализации общества

02.05.2017 | Новости

В августе 2017 года в Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам ислама и дерадикализации общества в качестве вклада КР в общее дело. 

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В августе 2017 года в Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам ислама и дерадикализации общества в качестве вклада КР в общее дело. Об этом сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев на совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония».

Э.Абдылдаев также пригасил министров иностранных дел Центральной Азии и Японии принять участие в конференции.

Источник: http://kg.akipress.org

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