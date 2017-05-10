RSS Контакты
Кыргызская Республика

Муфтий Кыргызстана посетил исламскую школу «Ар-Рахман» в США

10.05.2017 | Новости

Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев посетил исламскую школу «Ар-Рахман» в США, которую в свое время посетил экс-президент США Барак Обама. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман.

Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев посетил исламскую школу «Ар-Рахман» в США, которую в свое время посетил экс-президент США Барак Обама. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман.

Делегация Кыргызстана в рамках рабочей поездки в США также ознакомилась с работой исламского центра ADAMS.

В рамках поездки М.Токтомушев встретился с профессором по исламским исследованиям американского университета Нотр-Дам Мухаммадом Башар Арафатом и мусульманами.

Делегация из Кыргызстана 1-9 мая посетила США для обмена опытом с духовными учреждениями, по вопросам межрелигиозных отношений, совместной работы духовных учреждений с государственными органами.

Также делегация посетила посольство Кыргызстана в США.

Источник: http://kg.akipress.org

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама