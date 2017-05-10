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Кыргызская Республика

Кыргызстан, возможно, посетят представители крупной инвесткомпании "Мубадала"

10.05.2017 | Новости

Кыргызстан, возможно, посетят представители крупной инвестиционной компании "Мубадала", активы которой достигают 125 млрд долларов. Об этом стало известно во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Чынгыза Эшимбекова с руководящим составом "Мубадала инвестмент компани".

Кыргызстан, возможно, посетят представители крупной инвестиционной компании "Мубадала", активы которой достигают 125 млрд долларов. Об этом стало известно во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Чынгыза Эшимбекова с руководящим составом "Мубадала инвестмент компани".

Как передает пресс-служба МИД КР, переговоры состоялись сегодня, 9 мая, в городе Абу-Даби – столице ОАЭ. О деталях встречи не сообщается, известно лишь что сторонами были обсуждены приоритетные инвестиционные проекты Кыргызской Республики в сфере энергетики, логистики, сельского хозяйства, инфраструктуры и возможность участия в них "Мубадала инвестмент компани".

В релизе сказано, что инвестиционная компания «Мубадала» обладает активом в 125 млрд долларов США и работает в 13 секторах экономики. Свою деятельность она ведет в более чем 30 странах мира.

Источник: https://rus.azattyk.org

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