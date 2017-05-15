RSS Контакты
Кыргызская Республика

В мечетях Кыргызстана прочтут пятничный намаз ко Дню памяти умерших от СПИДа

15.05.2017 | Новости

Как сообщили в Чуйском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом Кыргызстана, по данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС) в конце 2016 года количество людей, живущих с ВИЧ, составляло примерно 35 млн человек. За годы эпидемии умерло 35 млн.

В Чуйской области на 1 мая зарегистрировано 2123 случаев ВИЧ-инфекции, умерло 582 человека.

В связи с этим Центр профилактики и борьбы со СПИДом под руководством главного врача Темирбека Шерекеева совместно с казы Чуйской области Максатом Укуевым 19 мая в 375 мечетях области прочитают пятничный намаз, посвященный Дню памяти умерших от СПИДа.

Источник: http://kg.akipress.org

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама