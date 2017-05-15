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Кыргызская Республика

Кыргызстан: укрепление дружеских отношений между конфессиями

15.05.2017 | Новости

Состоялась встреча главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбека Токтомушева и епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба ДУМК.

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили вопрос укрепления дружеских отношений между конфессиями.

ает пресс-служба ДУМК.

Источник: http://kg.akipress.org

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