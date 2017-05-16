Мечеть вместимостью 3000 человек открыла свои двери для прихожан.

В прошлую субботу состоялось официальное открытие мечети «ВАМИ», которая вмещает более 3000 человек. Она открыта для всех: в ней есть помещение для женщин, а также все условия для людей с ограниченными возможностями.

Мечеть, построенная Всемирной Ассамблеей Мусульман Молодежи находится возле Аламудинского рынка (пересечение улиц Алма-Ата и Мусы Жалила). Ее строительство длилось более 2-х лет. В ней имеются все условия для людей в инвалидных колясках: пандусы и специальные кабины в даараткана.

После торжественного открытия и официальной речи приглашенных гостей, главный муфтий страны Максатбек ажы Токтомушев провел первую хутбу и первую коллективную молитву. Имамом мечети назначен Садибакас Доолов.

Мечеть, расположенная возле Аламудинского рынка, станет уникальным и удобным местом для более 3000 работников данного рынка.

Всемирная Ассамблея Мусульман Молодежи ведет свою работу в Кыргызстане с 2000 года. За это время они построили 30 новых школ, укомплектованных новой современной техникой, 250 мечетей в разных регионах. Также в целях обеспечения населения чистой водой в разных регионах пробурено 700 скважин, установлено 600 насосов и специальных водопроводных труб. Помимо этого ВАМИ ведут широкую работу в оказании помощи детям сиротам, людям с различными заболеваниями, а также пострадавшим при стихийных бедствиях и конфликтах (июньские события).

Источник: http://ummamag.kg/ru