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Кыргызская Республика

Министр Э.Абдылдаев призвал страны-члены ОБСЕ активизировать усилия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности

13.07.2017 | Новости

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Эрлан Абдылдаев принял участие в неформальной конференции министров иностранных дел ОБСЕ, которая прошла 11 июля в Мауэрбахе (Австрия).

Как сообщает пресс-служба МИД, в своем выступлении министр обратил внимание на вызовы и угрозы безопасности, с которыми сталкиваются сегодня Кыргызстан и Центральноазиатский регион. Он отметил, что данные проблемы актуальны для всех стран-членов ОБСЕ и призвал активизировать усилия в борьбе с ними.

Также Э.Абдылдаев отметил необходимость поддержания открытого диалога между государствами-участниками и принятия совместных мер укрепления доверия в целях обеспечения всеобщей безопасности на пространстве ОБСЕ.

В частности он отметил, что выстраивание равного диалога между всеми партнерами способствует формированию взаимного доверия. Так, он обратил внимание на необходимость совершенствования организационных условий проведения мероприятий ОБСЕ по человеческому измерению путем внесения соответствующих изменений в правила процедуры БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), ранее предложенных кыргызской стороной.

Источник: http://ca-news.org

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