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Кыргызская Республика

На юге Кыргызстана предотвратили теракт

21.07.2017 | Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, у которого изъяли 8 килограмм взрывчатки, передает Total.kz. ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий, в Карасуйском районе Ошской области на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации (МТО - прим. ИА Total.kz), гражданин КР М.Б., 1980 года рождения, сообщает КирТАГ со ссылкой на ГКНБ КР. 

Установлено, что задержанный М.Б. участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую (подрывную - прим. ИА Total.kz) подготовку и планировал совершить на территории республики террористический акт. В ходе обыска по месту жительства М.Б. обнаружено и процессуально изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами весом 8 кг, компоненты для СВУ (аммиачная селитра и алюминиевая пудра - прим. ИА Total.kz), различные электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера Обнаруженное СВУ саперами ГКНБ обезврежено на месте. В настоящее время следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 241 («Незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, взрывных устрой и взрывчатых веществ») и 28-226 («Приготовление к терроризму») УК Кыргызской Республики. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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