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Кыргызская Республика

Основной фактор радикализации — низкий уровень образования молодежи

27.07.2017 | Новости

 «Мусульманский мир находится в сильнейшем кризисе: колониальная и неоколониальная политика в отношении мусульманских стран в течение длительного периода истории приводит к разочарованию и радикализации», — сказал сегодня на круглом столе «Вызовы и перспективы интеллектуального развития мусульманской молодежи Центральной Азии и России» теолог Кадыр Маликов.

По его словам, одним из основных факторов радикализации является низкий уровень образования и информированности молодежи, а также отсутствие знаний о различных деструктивных течениях внутри самого ислама.

«Исламское возрождение в наших странах связано не с числом верующих, а с интеллектуальным и научным развитием исламской мысли, повышением правовой культуры мусульман, социальной активностью и вовлеченностью молодежи в социальные процессы страны», — сказал Кадыр Маликов.

Теолог отметил: необходимо учитывать, что внешние деструктивные силы, а также их сателлиты под видом привнесения чистого ислама через разные проекты осуществляют экспансию чуждых для региона идеологий.

Источник: https://24.kg

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