Обвиняемый по делу о теракте в питерском метро просит наказать сотрудников ФСБ

Подозреваемый в соучастии в организации теракта в метро Санкт-Петербурга уроженец Кыргызстана Акрам Азимов написал заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые его задержали. Об этом сообщила адвокат Азимова Ольга Динзе, передает "Интерфакс".

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По ее словам, Азимов пожаловался на то, что сотрудники ФСБ незаконно вывезли его из Кыргызстана на территорию России, а перед задержанием дали ему гранату, чтобы он оставил на ней отпечатки пальцев. Также Динзе рассказала, что ее подзащитный рассказал ей о некоем "секретном месте", где его пытали.

24 июля адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе попросили генеральную прокуратуру России проверить информацию о "секретной тюрьме" ФСБ, о которой им рассказали Акрам Азимов и его брат Аброр, подозреваемый в организации теракта.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. В числе жертв оказался и студент из Казахстана Максим Арышев. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Кыргызстана с российским гражданством. Всего по делу о теракте в Петербурге были задержаны 10 человек.

Источник: https://rus.azattyq.org