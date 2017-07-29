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Кыргызская Республика

Милиция задержала мужчину, который пытался выехать в зону сирийско-иракского конфликта

29.07.2017 | Новости

Сотрудники милиции задержали задержали 34-летнего гражданина, который пытался выехать с целью участия в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне.

По данным МВД, в июле текущего года сотрудниками 10-го Управления ГУВД Чуйской области выявлены факты незаконного хранения боеприпасов и экстремистских материалов с целью распространения. 

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого лица обнаружены и изъяты материалы, присущие идеологии международно-террористических организаций, кроме этого обнаружены боеприпасы – боевые патроны калибра 9 мм.

По данным фактам следственным отделом ОВД Аламединского района Чуйской области возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина заключен под стражу. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Источник: https://rus.azattyk.org

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