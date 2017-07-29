С начала года 28 женщин были вовлечены в преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом

С начала года 28 женщин были вовлечены в преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, сообщили АКИpress в 10 управлении МВД.

10 ГУ МВД при поддержке Управления по наркотикам и преступности ООН 26-27 июля в городе Талас организован семинар-тренинг для сотрудников УУМ и ИДН ОВД Таласской области.

По данным министерства, мероприятие проводится в целях повышения профессионального качества сотрудников органов внутренних дел по предупреждению, пресечению религиозно-экстремистских проявлений. К семинару привлечены эксперты 10 ГУ МВД в области теологии, религиоведении, конфликтологии, безопасности и киберугрозы.

В программе семинара включены сессии по истории религий, конфессий, государственно-религиозных и межконфессиональных отношений, особенностям и признакам радикальных интерпретаций религиозных источников, вопросы взаимодействия правоохранительных органов с религиозными лидерами и организациями, практические и теоретические основы работы по предупреждению религиозного радикализма среди населения, вопросы проведения теологических, религиоведческих, а также религиозно-психологических экспертиз и т.д.

В ходе семинара также организованы лекции по противодействию экстремизму в Интернет пространстве, предупреждению молодежного и женского экстремизма. Кроме того, были проведены профилактические мероприятия с директорами медресе и имамами мечетей Таласской области.

Как сообщил начальник отдела 10 управления МВД Эркин Бакиев, с начала 2017 года в преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, вовлечены 28 женщин, одна из них из Таласской области.

Источник: http://svodka.akipress.org