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Кыргызская Республика

ДУМК: Внесены изменения в получение визы на хадж — теперь повторная виза стоит $540

29.07.2017 | Новости

Министерство хаджа Саудовской Аравии ввело некоторые изменения в получение визы для совершения хаджа.

Как сообщило Духовное управление мусульман, теперь получение повторной визы на хадж будет стоит 540 долларов (2000 риалов). Эти изменения были внесены после принятия закона о сборах советом министров Саудовской Аравии. Человек, совершивший хадж в 2015 или в 2016 годах, должен будет оплатить сборы в КСА за получение хадж-визы. Тот, кто отравляется на хадж впервые, не платит эту сумму.

Первая группа паломников вылетит в Саудовскую Аравию 7 августа. В 2017 году совершат 4585 паломников из Кыргызстана.

Источник: http://kg.akipress.org

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