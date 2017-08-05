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Кыргызская Республика

Муфтият Кыргызстана разработал правила чтения азана

05.08.2017 | Новости

Азан в мечетях Кыргызстана теперь будут читать по правилам, разработанным и утвержденным Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Главным требованием к азану теперь является его благозвучность – муфтият призвал имамов читать азан так, чтобы "он был приятен на слух". Кроме того, в ДУМК ограничили громкость при чтении призыва к намазу, так как ранее в муфтият неоднократно поступали жалобы от жильцов домов, расположенных по соседству с мечетями. Горожане жаловались на излишнюю громкость азана. Теперь же уровень звука громкоговорителей мечетей не должен превышать 40 децибел.

 

Источник: http://ummamag.kg/ru

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