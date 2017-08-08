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Кыргызская Республика

Имамам напомнили о правилах предвыборной агитации

08.08.2017 | Новости

Религиозным деятелям Кыргызстана (КР) запрещается принимать участие в агитации в преддверии президентских выборов, которые должны пройти в республике 15 октября. Как сообщили в Государственной комиссии по делам религий, любые наставления и призывы, высказанные представителями религиозной сферы относительно выборной кампании, будут расцениваться как политическая агитация.

Как поясняется, согласно Конституции КР, религия отделена от государства и Кыргызстан является светской страной. Поэтому, использование религиозных деятелей в проведении предвыборной агитации это нарушение закона. Член центризбиркома Атыр Абдрахматова отметила, что привлечение кандидатами в президенты КР представителей религиозной сферы для проведения агитации будет наказываться в соответствии с законом. Напомним, что по закону предвыборная агитации начинается ровно за месяц до дня голосования. Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября этого года.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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