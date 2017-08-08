Второй напавший на Кадыра Маликова осужден на 18 лет тюрьмы

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по уголовному делу Ырыскула Бейшеналиева, который напал на теолога Кадыра Маликова. Об этом сообщается в постановлении суда от 22 июня.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстан отправили второго подозреваемого в нападении на теолога К.Маликова.

Процесс официальной передачи Ырыскула Бейшеналиева сотрудникам МВД Кыргызстана состоялся 3 марта 2017 года в посольстве КР в Стамбуле. В тот же день в сопровождении правоохранительных органов подозреваемого отправили в Кыргызстан.

Суд установил, что Б.Ы., изучая ислам, начал придерживаться джихадистско-такфиристской направленности радикального салафизма. Б.Ы. начал поддерживать идеологию признанной Октябрьским райсудом террористической и запрещенной на территории многих стран организации «Исламское государство».

В это время К.Маликов, являясь президентом общественного фонда, членом совета директоров фонда «Иман», членом общественно-экспертного совета при президенте КР по вопросам религии, а также экспертом и теологом в области противодействия терроризму и религиозному экстремизму, неоднократно через СМИ и на различных конференциях выступал против деятельности «Исламское государство» и других террористических организаций с целью недопущения их распространения на территории КР.

«Б.Ы. и Т.у.А. (осужденный Алибек Тилек уулу) будучи приверженцами террористической организации «Исламское государство», услышав призывы К.Маликова, решили убить его», - говорится в постановлении суда.

26 ноября 2015 года примерно в 17:00 К.Маликов на машине приехал домой и, припарковав машину на стоянке торгового дома «Народный», зашел в дом. В это время Т.у.А. и Б.Ы., осуществляя слежку за К.Маликовым, также прибыли к ТД «Народный» и увидели машину теолога. Чтобы заблокировать, они припарковали свое авто сзади припаркованной машины К.Маликова. Примерно в 19:00 потерпевший вышел из дома и подошел к своей машине, однако увидел, что машина заблокирована машиной Б.Ы. К.Маликов обратился к Т.у.А., сидевшему на переднем пассажирском сидении, и попросил передвинуть авто. Т.у.А., под предлогом того, что водитель отсутствует, предложил К.Маликову самому сесть за руль и перепарковать авто. Когда потерпевший сел за руль, Б.Ы. подошел к водительской двери и начать блокировать ее, не давая возможности К.Маликову покинуть салон.

В этот момент Т.у.А. начал наносить удары по голове и лицу потерпевшего электрошокером. Также Т.у.А., вооружившись ножом, начал наносить удары ножом в шею, в лицо и в голову, в это время Б.Ы. наносил удары рукой и пытался затолкать его на заднее сиденье автомашины.

К.Маликов, оказывая сопротивление, смог вырваться от них и выбежал на проезжую часть улицы Нуркамал и побежал в сторону, где скопились люди. Они начали оказывать ему помощь. Т.у.А. и Б.Ы. скрылись с места преступления.

В этот же день в результате полученных ран К.Маликов был госпитализирован в реанимационное отделение БНИИЦТО.

На суде Б.Ы. вину признал частично и рассказал, что с 20 лет читал пятикратный намаз, по пятницам ходил на «жума-намаз». Сильных увлечений религией, кроме изучения Корана и шариата, у него не было. С Т.у.А. познакомился весной 2015 года в мечети, он также изучал Коран и шариат, но при этом владел арабским языком, был начитанным и грамотным. 26 ноября 2015 года, когда он ехал на работу, ему позвонил Т.у.А. и попросил свозить его по делам. Он согласился. При встрече Т.у.А. сказал, что он должен встретиться с одним человеком и поговорить, подробности не сообщил. Примерно в 19:00 они приехали на парковку «Народного». Он остановил авто и ушел, Т.у.А. оставался в машине. Спустя 1-2 минуты он вернулся к машине и увидел дерущихся внутри машины Т.у.А. и незнакомого мужчины. Он попытался их разнять.

Незнакомый мужчина выбрался из машины и начал звать на помощь. Салон машины был в крови и они сразу уехали. Т.у.А. ему сказал, что свел с этим мужчиной личные счеты. В ту же ночь он, забрав из дома вещи и загранпаспорт, уехал вместе с Т.у.А. в Алматы. По дороге он переписывался со своим братом и просил его забрать машину в одной из новостроек Бишкека. Он даже не знал, что тот мужчина, которого избил Т.у.А., был К.Маликовым. Об этом он узнал из новостей. Из Алматы они вылетели в Турцию. После чего в городе Газиантеп их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Авиабилеты были заранее куплены Т.у.А. Просит строго не наказывать, так как у него не было умысла убивать потерпевшего. В содеянном раскаивается.

Потерпевший К.Маликов рассказал свою версию произошедшего и сообщил, что простил Б.Ы., претензий к нему не имеет.

В итоге суд признал Б.Ы. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с конфискацией имущества и с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Источник: http://svodka.akipress.org