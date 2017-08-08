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Кыргызская Республика

Имамы Кыргызстана обходят магазины, где продается спиртное

08.08.2017 | Новости

В сельских округах Марказ и Майдан Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана имамы обходят магазины, где продается спиртное.

Они проводят разъяснительные работы относительно прекращения продажи спиртных напитков.

Имамы отметили, что из-за алкоголя многие совершают различные преступления, рушатся семьи.

В результате разъяснительных работ в некоторых магазинах обещали больше не продавать спиртные напитки.

 

Источник: http://www.turmush.kg/ru

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