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Кыргызская Республика

В начале сентября в Бишкеке пройдет халал-ярмарка, посвященная Курбан айту

09.08.2017 | Новости

С 1 по 3 сентября в одном из торговых центров Бишкека будет действовать VII ярмарка халал-продукции и услуг, сообщает Торгово-промышленная палата КР. Ярмарка посвящена Курман (Курбан - прим. ред.) айту. 

"В ней примут участие известные торговые марки, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам "халал" в Кыргызстане и за его пределами. Также будут приглашены эксперты мирового уровня из Малайзии, России и Казахстана", — говорится в сообщении. В прошлом году празднование Курман айта выпало на 12 сентября. День был объявлен выходным. В этом году дата пока неизвестна. Курман айт — праздник жертвоприношения — отмечается после завершения паломничества к исламским святыням в Саудовской Аравии.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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