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Кыргызская Республика

В Оше от имамов потребовали качественно заполнять месячные отчеты

12.08.2017 | Новости

Имамам мечетей Ошской области предъявлено требование качественно заполнять отчеты по итогам месяца. В эти дни проводятся разъяснительные работы. Об этом "Азаттыку" сообщил пресс-секретарь областного казията Нургазы Каримов.

По его словам, ранее в отчетах имамов содержалась обобщенная информация без конкретных примеров проделанной работы. Поэтому казият предложил новую форму отчета, в которой прописывается дата и место проведенных мероприятий, содержание проповедей и наставлений.

По требованию казията, имамы должны информировать людей о традиционной религии и наставлять избегать экстремистских течений.

Имамы ежемесячно сдают отчеты в казияты с 2016 года, которые в дальнейшем рассматривает комиссия при муфтияте. Лучшие имамы получают от фонда "Ыйман" по 5 тысяч сомов стипендии.

 

Источник:https://rus.azattyk.or

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