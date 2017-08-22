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Кыргызская Республика

Комитет нацбезопасности Кыргызстана предупредил об угрозе терактов в стране

22.08.2017 | Новости

Госкомитет национальной безопасности (КГНБ) Кыргызстана заявил об угрозе терактов в стране и призвал население проявлять бдительность, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Кыргызстан. 

"Угроза исходит от международных террористических организаций, в частности от "Джамаат Таухид ва Джихад" во главе с Сирожиддином Мухтаровым, объявленным в розыск за организацию теракта в посольстве Китая в Кыргызстане. О всех подозрительных лицах и фактах ГКНБ просит незамедлительно сообщать в дежурные службы ГКНБ и МВД или ближайшие отделы органов внутренних дел", — говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.  Как уточняет агентство, ГКНБ также отметил находящихся в международном розыске и пребывающих на территории Сирии и Турции членов "Джамаат Таухид ва Джихад" Бурханидина Жантораева и Ильяса Сабирова. Утром 30 августа 2016 года террорист-смертник, протаранив западные ворота посольства КНР в Бишкеке, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в машине. Никто из дипломатических сотрудников не пострадал. Зданиям и сооружениям посольства был причинен значительный ущерб, после чего работа диппредставительства была частично приостановлена.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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