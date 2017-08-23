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Кыргызская Республика

Спецслужбы Кыргызстана задержали завербованных террористами иностранцев

23.08.2017 | Новости

Государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана отчитался о задержании завербованных террористами иностранных граждан, ожидавших в Кыргызстана переброски в Сирию. 

Для осуществления переброски несостоявшихся боевиков снабдили паспортами стран СНГ, передает ФАН. Как сообщили ГКНБ Кыргызстана, задержания были произведены в рамках плановой деятельности по выявлению и пресечению каналов вербовки и переправки рекрутов для террористических организаций. «В Бишкеке задержаны рекруты МТО (международной террористической организации) граждане одной из стран СНГ 1966 и 1971 годов рождения», — сообщила пресс-служба киргизской службы госбезопасности. Ранее сообщалось, что в течение прошлого года спецслужбы Кыргызстана выявили 200 случаев вербовки граждан страны для участия в боевых действиях за рубежом.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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