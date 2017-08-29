В Кыргызстане уничтожили террористов, готовивших серию терактов

Сегодня, 29 августа, сотрудники ГКНБ Кыргызстана во время проводимых контртеррористических мероприятий ликвидировали вооруженную террористическую группировку, ранее разыскиваемую после инцидента с сотрудниками УПМ. Об этом со ссылкой на пресс-служба ведомства сообщает Кактус.

В ночь с 23 на 24 августа террористическая группировка, передвигаясь по Бишкеку на автомашине марки Nissan Presage, была остановлена дежурным нарядом патрульной милиции на пересечении ул. Ауэзова и Анкары. В ходе проверки личности водителя автомашины, а также попытки осмотра салона пассажиры автомобиля вытащили пистолет Макарова и боевую гранату (предварительно выдернув чеку) и, угрожая сотрудникам патрульной милиции, скрылись в неизвестном направлении.

В рамках реагирования на совершенное преступление органами ГКНБ были ориентированы подразделения МВД о количестве и составе террористической группы для организации розыска по установлению и задержанию преступников.

Установлено, что террористическая группировка планировала реализовать преступные замыслы в период празднования Дня независимости КР, предусматривающие совершение вооруженного нападения и терактов в Бишкеке и Чуйской области с использованием самодельных взрывных устройств.

28 августа в ходе проводимых совместно с МВД КР оперативных мероприятий ГКНБ в Бишкеке задержан один из членов данной террористической организации М. Б., в автомашине и по месту жительства которого обнаружены и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета Макарова и различные электронные носители информации.

29 августа ГКНБ установлено местонахождение остальных членов террористической группировки – Т. И., Ж. у. Ж. и К. Д. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы, им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделений ГКНБ боевики Т. И. и К. Д. были ликвидированы, третий член террористической организации Ж. у. Ж. получил ранение и позже был доставлен в больницу. Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет.

При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой ГКНБ обнаружена граната РГД-5, пистолет Макарова и ножи. Обнаруженная граната обезврежена на месте. Кроме того, ГКНБ установлены и задержаны пособники террористической группы - 57-летний К. О. и 32-летний Т. А. Они водворены в СИЗО ГКНБ. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Источник: http://news.tj/ru