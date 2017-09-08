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Кыргызская Республика

ИГИЛ планировало теракт в Кыргызстане

08.09.2017 | Новости

В Кыргызстане спецслужбами задержан 29-летний член международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Мужчина планировал теракт на мероприятии государственного значения. Об этом сообщает kabar.kg со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Кыргызской Республики. 

При обыске по месту проживания задержанного силовиками найдены пластичное взрывчатое вещество мощностью до 3 кг в тротиловом эквиваленте, капсюли-детонаторы, огнепроводной шнур, экстремистские материалы. Задержанный помещен под стражу, проводится расследование.

 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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