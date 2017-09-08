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Кыргызская Республика

ГСИН: В Кыргызстане более 180 человек были осуждены за религиозный экстремизм и терроризм

08.09.2017 | Новости

Осужденные за религиозный экстремизм и терроризм, согласно закону, содержатся отдельно от основной массы заключенных. 

Об этом в ходе международного форума «Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы» сказал заместитель председателя ГСИН Жоробек Дуйшенбиев.

По его словам, осужденные впервые по данной статье содержатся в усиленном режиме в камерной системе в «зеленом» участке, то есть в учреждении №27.

Он также сообщил, что категория осужденных за терроризм и экстремизм прогрессивно растет, на сегодня их больше 180 человек.

 

Источник: http://svodka.akipress.org

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