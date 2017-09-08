RSS Контакты
Кыргызская Республика

В мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам

08.09.2017 | Новости

В мечетях Кыргызстана прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Молитвы прочтут в в пятницу, 8 сентября.

Источник: http://kg.akipress.org

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама