ПТУ при медресе

Несколько медресе в Кыргызстане начали учить своих воспитанниц не только основам ислама, но и кулинарии: сотни девочек получат дипломы поваров уже в этом году. Новыми курсами спонсоры и местные власти надеются побороть не только безработицу, но и набирающий силу в стране религиозный экстремизм

Мафтуна Буханиддин кызы – воспитанница медресе "Имам Азам" в Джалал-Абадской области Кыргызстана. Она и раньше умела тянуть тесто для настоящего уйгурского лагмана, но в медресе ее еще научили готовить и европейские блюда. Получив диплом, девушка надеется устроиться на работу, – если родители разрешат.

"Мы научились готовить здесь европейские, китайские и некоторые казахские блюда, мы этому очень рады здесь, узнали много нового", – рассказывает девушка.

Вместе с Мафтуной кулинарию в медресе изучают около сорока девушек. Этот курс – эксперимент: до этого в религиозном учебном заведении обучали только основам ислама.

"Раньше воспитанники медресе получали только религиозное образование. Но с ним они не могли найти работу. А сейчас у них появилась отличная возможность получить профессию, – говорит Нурланбек Токонов, руководитель фонда "Авеп". – Наша цель – сделать такие курсы постоянными, чтобы в учебном заведении своими силами продолжили проект".

Чтобы получить диплом повара, девушкам придется сдать экзамен –приготовить первое и второе блюда, салат и десерт. Накрытый стол оценивает специальная комиссия.

"Мы начали обучать девочек 1 августа. Всего программа предусматривает 138 часов обучения. В общем они научатся готовить около 100 разных блюд", – говорит Жамиля Абдрахман кызы, преподаватель медресе "Имам Азам".

Женские медресе пользуются в Кыргызстане большой популярностью. В подобные пансионы отдать дочерей хотят все больше и больше родителей.

Некоторые из них настолько закрыты, что в них даже весь персонал, включая технический, состоит только из женщин. Зато воспитанницы женских медресе после выпуска нарасхват: невест сюда приезжают искать со всей страны.

Основам какой-нибудь профессии в последнее время стараются обучать и в мужских медресе. Власти эти начинания поощряют.

"Если воспитанники будут получать только религиозное образование это будет чревато последствиями, – замечает Нурбек Кайсарбаев, представитель государственной комиссии по религии Джалал-Абадской области. – Они могут увлечься неправильными течениями, уехать за границу для участия в боевых действиях. Поэтому мы хотим, чтобы они получили профессию. Особое внимание уделяем девочкам, потому что, закончив учебу, девочки сидят дома. А теперь они смогут работать в кафе в столовых".

Источник: https://rus.ozodi.org