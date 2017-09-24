ЦИК рассмотрит участие богослова в агитации

Кандидат в президенты Сороонбай Жээнбеков подал в суд иск о защите чести и достоинства на информационное агентство 24.kg и журналиста Кабая Карабекова, потребовав с них 10 миллионов сомов.

Между тем некоторые эксперты расценили призыв религиозного деятеля Чубака ажы Жалилова голосовать за Сооронбая Жээнбекова как вмешательство религии в политику и обратились в Центризбирком.

Иск

Как сообщили в штабе Сооронбая Жээнбекова, основанием для обращения в суд стала статья Кабая Карабекова под заголовком «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?», опубликованная на сайте 24.kg. В статье автор написал, что во время визита президента Алмазбека Атамбаева в Сочи Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

Кандидат в президенты Жээнбеков потребовал опровержения «этих лживых и клеветнических сведений» и в качестве возмещения морального вреда требует с каждого ответчика – Кабая Карабекова и информационного агентства 24.kg - по 5 миллионов сомов. Руководитель предвыборного штаба Сооронбая Жээнбекова Фарид Ниязов, комментируя прессе иск, назвал статью очернением во время выборов.

Также штаб Жээнбекова обратился в ЦИК с просьбой лишить 24.kg аккредитации на освещение выборов. Но Центизбирком не удовлетворил заявление. Стало известно, что статья была снята с сайта 24.kg.

Журналист Кабай Карабеков отметил, что еще не получил официальной информации об иске на него и сказал, что готов дать комментарий только после ознакомления с ней:

- Надо сначала получить официальную информацию из суда. Я должен сам ознакомиться с ней. Исходя из этого я дам комментарий.

Иск кандидата от власти на СМИ расценивается по-разному. Вот что по этому поводу думает журналист Игорь Шестаков:

- Сейчас идет предвыборная кампания, поэтому на этот иск надо смотреть с точки зрения предвыборной ситуации, потому что он не отделим от выборов. Поэтому здесь речь идет о том, принесет ли этот иск политические дивиденды Сооронбаю Жээнбекову или он отрицательно повлияет на его имидж. Потому что, как известно, остаются считанные недели до дня голосования. Я не вижу здесь положительных моментов для имиджа политика.

Богослов поддержал кандидата. В качестве гражданина

В то же предметом обсуждения стало еще одно событие, связанное с кандидатом от партии власти. Во встрече с избирателями в Джалал-Абадской области, где кандидаты в президенты Сооронбай Жээнбеков и Камчыбек Ташиев объявили о создании альянса, принял участие и экс-муфтий, богослов Чубак ажы Жалилов, который призвал поддержать Жээнбекова. Но вместе с этим Жалилов отметил, что принимает участие во встрече как рядовой гражданин:

- Я пришел сюда и стою рядом с Камчы аке (Камчыбек Ташиев) и говорю, что он не одинок, что мы тоже поддерживаем ради судьбы Кыргызстана, не как бывший муфтий или член Всемирного и Совета аалымов Кыргызстана, а как сын кыргызского народа, как гражданин Кыргызстана.

Ряд активистов считает, что участие известных религиозных деятелей в агитационной кампании противоречит законам. Гражданский активист Адиль Турдукулов вручил ЦИКу обращение с требованием дать оценку произошедшему. По мнению активиста, так как Чубак ажы является действующим членом Совета аалымов, он не имел права участвовать в агитации:

- Чубак ажы – известный религиозный деятель, действующий член Совета аалымов. Если выражаться юридическим термином, он работник религиозной сферы. По нашим законам религиозным деятелям нельзя участвовать в агитации. Поэтому я обратился в ЦИК. Но здесь перед Чубаком ажы Жалиловым надо поднять вопрос об ответственности штаба Сооронбая Жээнбекова, допустившего это.

В муфтияте в свою очередь отказались от комментариев и отметили, что считаются с волей каждого гражданина, кого бы он не хотел поддержать.

А заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов заверил, что обращение будет рассмотрено и что будут приняты меры в рамках закона.

Ранее ЦИК распространил специальное обращение с предупреждением о запрете на участие в агитации религиозных деятелей.

Источник: https://rus.azattyk.org