Как менялась религиозная ситуация последние 6 лет

Уходящий президент Алмазбек Атамбаев заявлял о намерении жестко регулировать ситуацию в религиозной сфере Кыргызстана. Была разработана специальная концепция и поручено контролировать религиозное образование в стране. Часть наблюдателей положительно оценивает политику властей в религиозной сфере, но другие считают, что инициатива президента не доведена до логического конца.

Одной из активно обсуждаемых тем при президентстве Алмазбека Атамбаева стала политика государства в религиозной сфере.

В последние годы Атамбаев открыто критиковал радикализацию общества, заявляя о попытках навязать кыргызстанцам чуждую культуру под видом религии. По инициативе президента на улицах столицы даже появлялись билборды, осуждающие женщин за ношение закрытой одежды и хиджаба.

Глава государства считал необходимым регулировать ситуацию в религиозной сфере и инициировал принятие концепции госполитики в этом направлении.

Подводя итоги работы президента в религиозной сфере директор исследовательского института «Сереп» Искендер Ормон уулу отмечает, что Атамбаеву удалось вскрыть проблемы и обратить внимание общества на них:

- У нас был человек, который смог аккуратно оградить страну от радикализации на фоне соседних стран, где вводили запреты, заставляли сбривать бороды и сажали в тюрьму. Я считаю, что самый большой вклад в это дело внес президент. При более остром подходе был риск того, что радикализация могла усилиться.

Концепцию государственной политики в религиозной сфере, принятой еще Советом обороны, Искендер Ормон уулу расценивает как одно из достижений властей.

Принятый в 2014 году документ определяет основные направления госполитики в религиозной сфере до 2020 года. В нем указывается, что Кыргызстан является светской страной, где религия отделена от государства. Вместе с тем в концепции отмечается, что госорганами и обществом ясно осознана необходимость выработки концептуальных основ религиозной политики и определения формата взаимодействия государства и религии.

В отличие от предыдущих в действующей концепции указывается, что мусульмане Кыргызстане исповедуют ханафитский мазхаб суннитского толка ислама.

Заместитель муфтия Кыргызстана Замир ажы Ракиев отмечает, что поддержка государством традиционного ислама позволила ограничить деятельность экстремистских течений:

- В рамках концепции госполитики в религиозной сфере Духовному управлению мусульман Кыргызстана было дано очень много поручений. Как вы знаете, так сложилось, что в страну вошли разные течения, в том числе, представляющие угрозу безопасности людей. Для противодействия им президент поддержал развитие ханафитского махзаба и матуридизма.

Тем не менее в последние годы в Кыргызстане создавались различные религиозные организации, объекты и мечети при финансировании из Пакистана, Турции, Ирана и арабских стран, что привело к разногласиям среди мусульман и усилению противостояния между ними.

Бывший председатель Госкомиссии по делам религий Орозбек Молдалиев отмечает, что концепция содержит нужные пункты, но их не удалось реализовать до конца:

- Концепцию сначала одобрил Совет безопасности, был принят план ее реализации. Но он не доведен до конца. Президент принял личное участие в принятии документа, все вычитал и внес свои коррективы. Но реализация затянулась из-за отсутствия финансирования и других причин. В настоящее время пошел обратный процесс, муфтият начал действовать самостоятельно.

Эксперт Алмазбек Акматалиев в свою очередь считает, что несмотря на попытки президента контролировать религиозную сферу, в стране сохраняются обстоятельства, вызывающие беспокойство:

- Концепция – это просто бумага. Мы видим, что молодежь все больше радикализуется. Многое не сделано, нужно было проявить волю. Через четыре-пять лет решать сегодняшние проблемы будет уже поздно.

По официальным данным, в 1990 году в Кыргызстане насчитывалось 39 мечетей. Сегодня в республике действует более 2700 мечетей и 81 религиозное образовательное учреждение, 10 из которых – высшие учебные заведения. Ни одно из них государственной сертификации не проходило. Для регистрации учебных заведений в последние годы был разработан отдельный закон, но, как отмечают специалисты, видимых результатов он не дал.

Кроме того остается нерешенным вопрос с кыргызстанцами, принимающими участие в боевых действиях в Сирии. Было решено лишать их гражданства, но контроль за боевиками после возвращения на родину имеет свои пробелы, отмечают эксперты.

На территории Сирии и Ирака воюют более 500 граждан Кыргызстана. Около 140 из них составляют женщины, почти сто человек – несовершеннолетние. До сегодняшнего дня в боях погибли 92 кыргызстанца.

Источник: https://rus.azattyk.org