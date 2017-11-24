В Бишкеке состоялась первая в истории ЦА мирная церемония передачи власти от одного избранного президента к другому

В Бишкеке сегодня состоялась церемония инаугурации нового президента КР Сооронбая Жээнбекова. Инаугурация Жээнбекова знаменует собой первую мирную передачу власти от одного избранного президента к другому в Центральной Азии с момента распада Советского Союза в 1991 году.

Церемония официального вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента Кыргызстана прошла в доме приемов «Энесай» Государственной резиденции «Ала-Арча». На торжество были приглашены герои КР, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства, дипломатический корпус, представители международных организаций – всего 450 человек, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Новоизбранный президент Сооронбай Жээнбеков принес присягу главы государства. Он заступил на один шестилетний срок.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение и нагрудной значок президента Кыргызстана.

Выступая на инаугурации президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Алмазбека Атамбаева и заявил, что первым своим указом наградит его высшей степенью отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» и орденом «Ак-Шумкар». Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сформировал новую политическую культуру в стране, передав власть на основе честных выборов, заявил вступивший в должность президента Сооронбай Жээнбеков после церемонии инаугурации.

«Сегодня глава государства передает власть на основе честных выборов. Алмазбек Атамбаев своей волей сформировал новую политическую культуру в стране, сделал шаги, которые станут примером для будущих поколений. Он доказал всему миру, что он великий человек. От имени народа выражаю благодарность Алмазбеку Шаршеновичу за честный труд», – сказал Жээнбеков.

Кроме того президент поблагодарил избирателей и однопартийцев за оказанное доверие. «Судьба страны – это судьба каждого из нас. Для меня стало смыслом жизни оправдать ваше доверие и укрепить государственность», – сказал обращаясь к кыргызстанцам президент.

Он добавил, что поддерживает начатый Атамбаевым путь и поддерживает праламентскую форму правления.

По его словам, в последние годы произошли крупные политические события, которые доказали всему миру, что Кыргызстан является демократической страной.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев поздравил нового главу государства Сооронбая Жээнбекова со вступлением в должность и рассказал об итогах своего правления.

«Я верю, что Сооронбай Жээнбеков достойно продолжит избранный Кыргызстаном путь на развитие и процветание», – заявил уходящий президент страны Алмазбек Атамбаев 24 ноября после официальной инаугурации новоизбранного президента КР.

Он напомнил, что «народ КР избрал своим президентом Сооронбая Жээнбекова в результате прозрачных и конкурентных выборов» и пожелал новому главе государства мужества, терпения и удачи.

Алмазбек Атамбаев отметил, что на этом его работа в качестве президента закончилась, и выразил благодарность и признательность гражданам КР, а также своим единомышленникам за поддержку. «Я также хочу выразить благодарность своей супруге, экс-первой леди и своим детям – сыновьям и дочкам, которые сделали все, чтобы как-то не бросить тень на мою репутацию, потому что это было очень важно в эти годы», – подчеркнул президент.

Здесь же глава государства поблагодарил международных партнеров КР, организации и доноры, а также страны, «которые все эти годы оказывали громадную помощь, в том числе грантовую».

В заключение, Алмазбек Атамбаев сказал, что «благодаря терпению и трудолюбию кыргызстанцев нам удалось осуществить много реформ, установить мир и стабильность». «Страна прошла суровые испытания, но эти испытания только закалили нас, и мы стали сильнее и крепче. И мы твердо можем сказать, что прошли этот трудный путь, переломный путь в истории Кыргызстана. Сегодня мы по-настоящему независимая страна», – заключил Алмазбек Атамбаев.

Согласно официальным данным, Жээнбеков победил на президентских выборах 15 октября, набрав 54 процента голосов избирателей – достаточно, чтобы избежать продолжения гонки во втором туре. В ходе его предвыборной кампании, как заявили критики, уходящим президентом были задействованы судебные и силовые органы и другие рычаги власти, чтобы поставить во главе страны своего бывшего премьер-министра, возглавлявшего правительство страны с шестимиллионным населением.

Главный оппонент Жээнбекова на выборах Омурбек Бабанов, который по итогам выборов набрал чуть менее 34 процентов голосов избирателей, заявил позднее, что процесс голосования был омрачен нарушениями.

Международные наблюдатели заявили, что в целом выборы были конкурентными и транспарентными, добавив, однако, что «были отмечены многочисленные и значительные проблемы» в ходе подсчета голосов и что по-прежнему вызывают обеспокоенность случаи «использования административного ресурса, давления на избирателей и проблемы с подкупом голосов».

Стоит отметить, что инаугурация Жээнбекова знаменует собой первую мирную передачу власти от одного избранного президента к другому в Центральной Азии с момента распада Советского Союза в 1991 году.

Источник: https://rus.ozodlik.org